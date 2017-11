wpgform-debug.php::37::$_SERVER

Array ( [SERVER_SOFTWARE] => Apache [REQUEST_URI] => /thanks-to-everyone-who-made-it-out-to-the-keos-house-party-concert/ [DOCUMENT_ROOT] => /home/keos/public_html [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip,deflate [HTTP_HOST] => keos.org [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org) [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 54.224.77.253 [HTTP_X_REAL_IP] => 54.224.77.253 [PATH] => /bin:/usr/bin [QUERY_STRING] => [REDIRECT_STATUS] => 200 [REDIRECT_UNIQUE_ID] => WgAQiUFj7bsACFeu3oEAAAAM [REDIRECT_URL] => /thanks-to-everyone-who-made-it-out-to-the-keos-house-party-concert/ [REMOTE_ADDR] => 54.224.77.253 [REMOTE_PORT] => 57041 [REQUEST_METHOD] => GET [SCRIPT_FILENAME] => /home/keos/public_html/index.php [SCRIPT_NAME] => /index.php [SERVER_ADDR] => 143.95.66.41 [SERVER_ADMIN] => webmaster@keos.org [SERVER_NAME] => keos.org [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SIGNATURE] => [UNIQUE_ID] => WgAQiUFj7bsACFeu3oEAAAAM [PHP_SELF] => /index.php [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1509953673.5198 [REQUEST_TIME] => 1509953673 )

wpgform-debug.php::39::$_ENV

Array ( )

wpgform-debug.php::41::$_POST

Array ( )

wpgform-debug.php::43::$_GET

Array ( )

wpgform-debug.php::45::locale

en_US

C

wpgform-debug.php::51::$wp_filter['init']

WP_Hook Object ( [callbacks] => Array ( [-1] => Array ( [wpcf_embedded_init] => Array ( [function] => wpcf_embedded_init [accepted_args] => 1 ) ) [0] => Array ( [create_initial_post_types] => Array ( [function] => create_initial_post_types [accepted_args] => 1 ) [create_initial_taxonomies] => Array ( [function] => create_initial_taxonomies [accepted_args] => 1 ) [00000000349aedb7000000004a73659cupdate_temp_whitelist] => Array ( [function] => Array ( [0] => ITSEC_Lockout Object ( [core:ITSEC_Lockout:private] => ITSEC_Core Object ( [plugin_build:ITSEC_Core:private] => 4075 [interactive:ITSEC_Core:private] => [notices_loaded:ITSEC_Core:private] => [doing_data_upgrade:ITSEC_Core:private] => [itsec_files:ITSEC_Core:private] => ITSEC_Files Object ( ) [itsec_notify:ITSEC_Core:private] => ITSEC_Notify Object ( ) [sync_api:ITSEC_Core:private] => [plugin_file:ITSEC_Core:private] => /home/keos/public_html/wp/wp-content/plugins/better-wp-security/better-wp-security.php [plugin_dir:ITSEC_Core:private] => /home/keos/public_html/wp/wp-content/plugins/better-wp-security/ [plugin_name:ITSEC_Core:private] => iThemes Security [current_time:ITSEC_Core:private] => 1509932073 [current_time_gmt:ITSEC_Core:private] => 1509953673 [is_iwp_call:ITSEC_Core:private] => [request_type:ITSEC_Core:private] => [wp_upload_dir:ITSEC_Core:private] => Array ( [path] => /home/keos/public_html/wp/wp-content/uploads/2017/11 [url] => http://keos.org/wp/wp-content/uploads/2017/11 [subdir] => /2017/11 [basedir] => /home/keos/public_html/wp/wp-content/uploads [baseurl] => http://keos.org/wp/wp-content/uploads [error] => ) [storage_dir:ITSEC_Core:private] => /home/keos/public_html/wp/wp-content/uploads/ithemes-security/ ) [lockout_modules:ITSEC_Lockout:private] => Array ( [brute_force] => Array ( [type] => brute_force [reason] => too many bad login attempts [host] => 5 [user] => 10 [period] => 5 ) [brute_force_admin_user] => Array ( [type] => brute_force [reason] => user tried to login as "admin." [host] => 1 [user] => 1 [period] => 5 ) [four_oh_four] => Array ( [type] => four_oh_four [reason] => too many attempts to access a file that does not exist [host] => 20 [period] => 5 ) ) ) [1] => update_temp_whitelist ) [accepted_args] => 1 ) [wpgform_debug] => Array ( [function] => wpgform_debug [accepted_args] => 1 ) [00000000349aeeda000000004a73659cinit] => Array ( [function] => Array ( [0] => WP_Scripts Object ( [base_url] => http://keos.org/wp [content_url] => http://keos.org/wp/wp-content [default_version] => 4.8.3 [in_footer] => Array ( ) [concat] => [concat_version] => [do_concat] => [print_html] => [print_code] => [ext_handles] => [ext_version] => [default_dirs] => Array ( [0] => /wp-admin/js/ [1] => /wp-includes/js/ ) [registered] => Array ( [utils] => _WP_Dependency Object ( [handle] => utils [src] => /wp-includes/js/utils.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => [args] => [extra] => Array ( [data] => var userSettings = {"url":"\/wp\/","uid":"0","time":"1509953673","secure":""}; ) ) [common] => _WP_Dependency Object ( [handle] => common [src] => /wp-admin/js/common.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => hoverIntent [2] => utils ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var commonL10n = {"warnDelete":"You are about to permanently delete these items from your site.

This action cannot be undone.

'Cancel' to stop, 'OK' to delete.","dismiss":"Dismiss this notice.","collapseMenu":"Collapse Main menu","expandMenu":"Expand Main menu"}; ) ) [wp-a11y] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-a11y [src] => /wp-includes/js/wp-a11y.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [sack] => _WP_Dependency Object ( [handle] => sack [src] => /wp-includes/js/tw-sack.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => 1.6.1 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [quicktags] => _WP_Dependency Object ( [handle] => quicktags [src] => /wp-includes/js/quicktags.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var quicktagsL10n = {"closeAllOpenTags":"Close all open tags","closeTags":"close tags","enterURL":"Enter the URL","enterImageURL":"Enter the URL of the image","enterImageDescription":"Enter a description of the image","textdirection":"text direction","toggleTextdirection":"Toggle Editor Text Direction","dfw":"Distraction-free writing mode","strong":"Bold","strongClose":"Close bold tag","em":"Italic","emClose":"Close italic tag","link":"Insert link","blockquote":"Blockquote","blockquoteClose":"Close blockquote tag","del":"Deleted text (strikethrough)","delClose":"Close deleted text tag","ins":"Inserted text","insClose":"Close inserted text tag","image":"Insert image","ul":"Bulleted list","ulClose":"Close bulleted list tag","ol":"Numbered list","olClose":"Close numbered list tag","li":"List item","liClose":"Close list item tag","code":"Code","codeClose":"Close code tag","more":"Insert Read More tag"}; ) ) [colorpicker] => _WP_Dependency Object ( [handle] => colorpicker [src] => /wp-includes/js/colorpicker.min.js [deps] => Array ( [0] => prototype ) [ver] => 3517m [args] => [extra] => Array ( ) ) [editor] => _WP_Dependency Object ( [handle] => editor [src] => /wp-admin/js/editor.min.js [deps] => Array ( [0] => utils [1] => jquery ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [wp-fullscreen-stub] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-fullscreen-stub [src] => /wp-admin/js/wp-fullscreen-stub.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [wp-ajax-response] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-ajax-response [src] => /wp-includes/js/wp-ajax-response.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var wpAjax = {"noPerm":"Sorry, you are not allowed to do that.","broken":"An unidentified error has occurred."}; ) ) [wp-pointer] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-pointer [src] => /wp-includes/js/wp-pointer.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-widget [1] => jquery-ui-position ) [ver] => 20111129a [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var wpPointerL10n = {"dismiss":"Dismiss"}; ) ) [autosave] => _WP_Dependency Object ( [handle] => autosave [src] => /wp-includes/js/autosave.min.js [deps] => Array ( [0] => heartbeat ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [heartbeat] => _WP_Dependency Object ( [handle] => heartbeat [src] => /wp-includes/js/heartbeat.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var heartbeatSettings = {"ajaxurl":"\/wp\/wp-admin\/admin-ajax.php"}; ) ) [wp-auth-check] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-auth-check [src] => /wp-includes/js/wp-auth-check.min.js [deps] => Array ( [0] => heartbeat ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var authcheckL10n = {"beforeunload":"Your session has expired. You can log in again from this page or go to the login page.","interval":"180"}; ) ) [wp-lists] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-lists [src] => /wp-includes/js/wp-lists.min.js [deps] => Array ( [0] => wp-ajax-response [1] => jquery-color ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [prototype] => _WP_Dependency Object ( [handle] => prototype [src] => https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/prototype/1.7.1.0/prototype.js [deps] => Array ( ) [ver] => 1.7.1 [args] => [extra] => Array ( ) ) [scriptaculous-root] => _WP_Dependency Object ( [handle] => scriptaculous-root [src] => https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/scriptaculous/1.9.0/scriptaculous.js [deps] => Array ( [0] => prototype ) [ver] => 1.9.0 [args] => [extra] => Array ( ) ) [scriptaculous-builder] => _WP_Dependency Object ( [handle] => scriptaculous-builder [src] => https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/scriptaculous/1.9.0/builder.js [deps] => Array ( [0] => scriptaculous-root ) [ver] => 1.9.0 [args] => [extra] => Array ( ) ) [scriptaculous-dragdrop] => _WP_Dependency Object ( [handle] => scriptaculous-dragdrop [src] => https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/scriptaculous/1.9.0/dragdrop.js [deps] => Array ( [0] => scriptaculous-builder [1] => scriptaculous-effects ) [ver] => 1.9.0 [args] => [extra] => Array ( ) ) [scriptaculous-effects] => _WP_Dependency Object ( [handle] => scriptaculous-effects [src] => https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/scriptaculous/1.9.0/effects.js [deps] => Array ( [0] => scriptaculous-root ) [ver] => 1.9.0 [args] => [extra] => Array ( ) ) [scriptaculous-slider] => _WP_Dependency Object ( [handle] => scriptaculous-slider [src] => https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/scriptaculous/1.9.0/slider.js [deps] => Array ( [0] => scriptaculous-effects ) [ver] => 1.9.0 [args] => [extra] => Array ( ) ) [scriptaculous-sound] => _WP_Dependency Object ( [handle] => scriptaculous-sound [src] => https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/scriptaculous/1.9.0/sound.js [deps] => Array ( [0] => scriptaculous-root ) [ver] => 1.9.0 [args] => [extra] => Array ( ) ) [scriptaculous-controls] => _WP_Dependency Object ( [handle] => scriptaculous-controls [src] => https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/scriptaculous/1.9.0/controls.js [deps] => Array ( [0] => scriptaculous-root ) [ver] => 1.9.0 [args] => [extra] => Array ( ) ) [scriptaculous] => _WP_Dependency Object ( [handle] => scriptaculous [src] => [deps] => Array ( [0] => scriptaculous-dragdrop [1] => scriptaculous-slider [2] => scriptaculous-controls ) [ver] => [args] => [extra] => Array ( ) ) [cropper] => _WP_Dependency Object ( [handle] => cropper [src] => /wp-includes/js/crop/cropper.js [deps] => Array ( [0] => scriptaculous-dragdrop ) [ver] => [args] => [extra] => Array ( ) ) [jquery] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery [src] => [deps] => Array ( [0] => jquery-core [1] => jquery-migrate ) [ver] => 1.12.4 [args] => [extra] => Array ( ) ) [jquery-core] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-core [src] => /wp-includes/js/jquery/jquery.js [deps] => Array ( ) [ver] => 1.12.4 [args] => [extra] => Array ( ) ) [jquery-migrate] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-migrate [src] => /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => 1.4.1 [args] => [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-core] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-core [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-core] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-core [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-blind] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-blind [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-blind.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-bounce] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-bounce [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-bounce.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-clip] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-clip [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-clip.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-drop] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-drop [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-drop.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-explode] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-explode [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-explode.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-fade] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-fade [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-fade.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-fold] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-fold [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-fold.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-highlight] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-highlight [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-highlight.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-puff] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-puff [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-puff.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core [1] => jquery-effects-scale ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-pulsate] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-pulsate [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-pulsate.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-scale] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-scale [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-scale.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core [1] => jquery-effects-size ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-shake] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-shake [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-shake.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-size] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-size [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-size.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-slide] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-slide [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-slide.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-effects-transfer] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-effects-transfer [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/effect-transfer.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-effects-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-accordion] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-accordion [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/accordion.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-core [1] => jquery-ui-widget ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-autocomplete] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-autocomplete [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/autocomplete.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-menu [1] => wp-a11y ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var uiAutocompleteL10n = {"noResults":"No results found.","oneResult":"1 result found. Use up and down arrow keys to navigate.","manyResults":"%d results found. Use up and down arrow keys to navigate.","itemSelected":"Item selected."}; ) ) [jquery-ui-button] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-button [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/button.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-core [1] => jquery-ui-widget ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-datepicker] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-datepicker [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-core ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-dialog] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-dialog [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/dialog.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-resizable [1] => jquery-ui-draggable [2] => jquery-ui-button [3] => jquery-ui-position ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-draggable] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-draggable [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/draggable.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-mouse ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-droppable] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-droppable [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/droppable.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-draggable ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-menu] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-menu [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/menu.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-core [1] => jquery-ui-widget [2] => jquery-ui-position ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-mouse] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-mouse [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-core [1] => jquery-ui-widget ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-position] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-position [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-progressbar] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-progressbar [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/progressbar.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-core [1] => jquery-ui-widget ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-resizable] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-resizable [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/resizable.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-mouse ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-selectable] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-selectable [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/selectable.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-mouse ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-selectmenu] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-selectmenu [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/selectmenu.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-menu ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-slider] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-slider [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/slider.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-mouse ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-sortable] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-sortable [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/sortable.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-mouse ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-spinner] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-spinner [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/spinner.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-button ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-tabs] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-tabs [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/tabs.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-core [1] => jquery-ui-widget ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-tooltip] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-tooltip [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/tooltip.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-core [1] => jquery-ui-widget [2] => jquery-ui-position ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-ui-widget] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-ui-widget [src] => /wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 1.11.4 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-form] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-form [src] => /wp-includes/js/jquery/jquery.form.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 3.37.0 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-color] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-color [src] => /wp-includes/js/jquery/jquery.color.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 2.1.1 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [schedule] => _WP_Dependency Object ( [handle] => schedule [src] => /wp-includes/js/jquery/jquery.schedule.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 20m [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-query] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-query [src] => /wp-includes/js/jquery/jquery.query.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 2.1.7 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-serialize-object] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-serialize-object [src] => /wp-includes/js/jquery/jquery.serialize-object.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 0.2 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-hotkeys] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-hotkeys [src] => /wp-includes/js/jquery/jquery.hotkeys.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 0.0.2m [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-table-hotkeys] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-table-hotkeys [src] => /wp-includes/js/jquery/jquery.table-hotkeys.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => jquery-hotkeys ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-touch-punch] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-touch-punch [src] => /wp-includes/js/jquery/jquery.ui.touch-punch.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-widget [1] => jquery-ui-mouse ) [ver] => 0.2.2 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [suggest] => _WP_Dependency Object ( [handle] => suggest [src] => /wp-includes/js/jquery/suggest.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 1.1-20110113 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [imagesloaded] => _WP_Dependency Object ( [handle] => imagesloaded [src] => /wp-includes/js/imagesloaded.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => 3.2.0 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [masonry] => _WP_Dependency Object ( [handle] => masonry [src] => /wp-includes/js/masonry.min.js [deps] => Array ( [0] => imagesloaded ) [ver] => 3.3.2 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [jquery-masonry] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jquery-masonry [src] => /wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => masonry ) [ver] => 3.1.2b [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [thickbox] => _WP_Dependency Object ( [handle] => thickbox [src] => /wp-includes/js/thickbox/thickbox.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 3.1-20121105 [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var thickboxL10n = {"next":"Next >","prev":"< Prev","image":"Image","of":"of","close":"Close","noiframes":"This feature requires inline frames. You have iframes disabled or your browser does not support them.","loadingAnimation":"http:\/\/keos.org\/wp\/wp-includes\/js\/thickbox\/loadingAnimation.gif"}; ) ) [jcrop] => _WP_Dependency Object ( [handle] => jcrop [src] => /wp-includes/js/jcrop/jquery.Jcrop.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 0.9.12 [args] => [extra] => Array ( ) ) [swfobject] => _WP_Dependency Object ( [handle] => swfobject [src] => /wp-includes/js/swfobject.js [deps] => Array ( ) [ver] => 2.2-20120417 [args] => [extra] => Array ( ) ) [plupload] => _WP_Dependency Object ( [handle] => plupload [src] => /wp-includes/js/plupload/plupload.full.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => 2.1.8 [args] => [extra] => Array ( ) ) [plupload-all] => _WP_Dependency Object ( [handle] => plupload-all [src] => [deps] => Array ( [0] => plupload ) [ver] => 2.1.1 [args] => [extra] => Array ( ) ) [plupload-html5] => _WP_Dependency Object ( [handle] => plupload-html5 [src] => [deps] => Array ( [0] => plupload ) [ver] => 2.1.1 [args] => [extra] => Array ( ) ) [plupload-flash] => _WP_Dependency Object ( [handle] => plupload-flash [src] => [deps] => Array ( [0] => plupload ) [ver] => 2.1.1 [args] => [extra] => Array ( ) ) [plupload-silverlight] => _WP_Dependency Object ( [handle] => plupload-silverlight [src] => [deps] => Array ( [0] => plupload ) [ver] => 2.1.1 [args] => [extra] => Array ( ) ) [plupload-html4] => _WP_Dependency Object ( [handle] => plupload-html4 [src] => [deps] => Array ( [0] => plupload ) [ver] => 2.1.1 [args] => [extra] => Array ( ) ) [plupload-handlers] => _WP_Dependency Object ( [handle] => plupload-handlers [src] => /wp-includes/js/plupload/handlers.min.js [deps] => Array ( [0] => plupload [1] => jquery ) [ver] => [args] => [extra] => Array ( [data] => var pluploadL10n = {"queue_limit_exceeded":"You have attempted to queue too many files.","file_exceeds_size_limit":"%s exceeds the maximum upload size for this site.","zero_byte_file":"This file is empty. Please try another.","invalid_filetype":"Sorry, this file type is not permitted for security reasons.","not_an_image":"This file is not an image. Please try another.","image_memory_exceeded":"Memory exceeded. Please try another smaller file.","image_dimensions_exceeded":"This is larger than the maximum size. Please try another.","default_error":"An error occurred in the upload. Please try again later.","missing_upload_url":"There was a configuration error. Please contact the server administrator.","upload_limit_exceeded":"You may only upload 1 file.","http_error":"HTTP error.","upload_failed":"Upload failed.","big_upload_failed":"Please try uploading this file with the %1$sbrowser uploader%2$s.","big_upload_queued":"%s exceeds the maximum upload size for the multi-file uploader when used in your browser.","io_error":"IO error.","security_error":"Security error.","file_cancelled":"File canceled.","upload_stopped":"Upload stopped.","dismiss":"Dismiss","crunching":"Crunching\u2026","deleted":"moved to the trash.","error_uploading":"\u201c%s\u201d has failed to upload."}; ) ) [wp-plupload] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-plupload [src] => /wp-includes/js/plupload/wp-plupload.min.js [deps] => Array ( [0] => plupload [1] => jquery [2] => json2 [3] => media-models ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var pluploadL10n = {"queue_limit_exceeded":"You have attempted to queue too many files.","file_exceeds_size_limit":"%s exceeds the maximum upload size for this site.","zero_byte_file":"This file is empty. Please try another.","invalid_filetype":"Sorry, this file type is not permitted for security reasons.","not_an_image":"This file is not an image. Please try another.","image_memory_exceeded":"Memory exceeded. Please try another smaller file.","image_dimensions_exceeded":"This is larger than the maximum size. Please try another.","default_error":"An error occurred in the upload. Please try again later.","missing_upload_url":"There was a configuration error. Please contact the server administrator.","upload_limit_exceeded":"You may only upload 1 file.","http_error":"HTTP error.","upload_failed":"Upload failed.","big_upload_failed":"Please try uploading this file with the %1$sbrowser uploader%2$s.","big_upload_queued":"%s exceeds the maximum upload size for the multi-file uploader when used in your browser.","io_error":"IO error.","security_error":"Security error.","file_cancelled":"File canceled.","upload_stopped":"Upload stopped.","dismiss":"Dismiss","crunching":"Crunching\u2026","deleted":"moved to the trash.","error_uploading":"\u201c%s\u201d has failed to upload."}; ) ) [swfupload] => _WP_Dependency Object ( [handle] => swfupload [src] => /wp-includes/js/swfupload/swfupload.js [deps] => Array ( ) [ver] => 2201-20110113 [args] => [extra] => Array ( ) ) [swfupload-swfobject] => _WP_Dependency Object ( [handle] => swfupload-swfobject [src] => /wp-includes/js/swfupload/plugins/swfupload.swfobject.js [deps] => Array ( [0] => swfupload [1] => swfobject ) [ver] => 2201a [args] => [extra] => Array ( ) ) [swfupload-queue] => _WP_Dependency Object ( [handle] => swfupload-queue [src] => /wp-includes/js/swfupload/plugins/swfupload.queue.js [deps] => Array ( [0] => swfupload ) [ver] => 2201 [args] => [extra] => Array ( ) ) [swfupload-speed] => _WP_Dependency Object ( [handle] => swfupload-speed [src] => /wp-includes/js/swfupload/plugins/swfupload.speed.js [deps] => Array ( [0] => swfupload ) [ver] => 2201 [args] => [extra] => Array ( ) ) [swfupload-all] => _WP_Dependency Object ( [handle] => swfupload-all [src] => [deps] => Array ( [0] => swfupload [1] => swfupload-swfobject [2] => swfupload-queue ) [ver] => 2201 [args] => [extra] => Array ( ) ) [swfupload-handlers] => _WP_Dependency Object ( [handle] => swfupload-handlers [src] => /wp-includes/js/swfupload/handlers.min.js [deps] => Array ( [0] => swfupload-all [1] => jquery ) [ver] => 2201-20110524 [args] => [extra] => Array ( [data] => var swfuploadL10n = {"queue_limit_exceeded":"You have attempted to queue too many files.","file_exceeds_size_limit":"%s exceeds the maximum upload size for this site.","zero_byte_file":"This file is empty. Please try another.","invalid_filetype":"Sorry, this file type is not permitted for security reasons.","not_an_image":"This file is not an image. Please try another.","image_memory_exceeded":"Memory exceeded. Please try another smaller file.","image_dimensions_exceeded":"This is larger than the maximum size. Please try another.","default_error":"An error occurred in the upload. Please try again later.","missing_upload_url":"There was a configuration error. Please contact the server administrator.","upload_limit_exceeded":"You may only upload 1 file.","http_error":"HTTP error.","upload_failed":"Upload failed.","big_upload_failed":"Please try uploading this file with the %1$sbrowser uploader%2$s.","big_upload_queued":"%s exceeds the maximum upload size for the multi-file uploader when used in your browser.","io_error":"IO error.","security_error":"Security error.","file_cancelled":"File canceled.","upload_stopped":"Upload stopped.","dismiss":"Dismiss","crunching":"Crunching\u2026","deleted":"moved to the trash.","error_uploading":"\u201c%s\u201d has failed to upload."}; ) ) [comment-reply] => _WP_Dependency Object ( [handle] => comment-reply [src] => /wp-includes/js/comment-reply.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [json2] => _WP_Dependency Object ( [handle] => json2 [src] => /wp-includes/js/json2.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => 2015-05-03 [args] => [extra] => Array ( [conditional] => lt IE 8 ) ) [underscore] => _WP_Dependency Object ( [handle] => underscore [src] => /wp-includes/js/underscore.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => 1.8.3 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [backbone] => _WP_Dependency Object ( [handle] => backbone [src] => /wp-includes/js/backbone.min.js [deps] => Array ( [0] => underscore [1] => jquery ) [ver] => 1.2.3 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [wp-util] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-util [src] => /wp-includes/js/wp-util.min.js [deps] => Array ( [0] => underscore [1] => jquery ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var _wpUtilSettings = {"ajax":{"url":"\/wp\/wp-admin\/admin-ajax.php"}}; ) ) [wp-backbone] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-backbone [src] => /wp-includes/js/wp-backbone.min.js [deps] => Array ( [0] => backbone [1] => wp-util ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [revisions] => _WP_Dependency Object ( [handle] => revisions [src] => /wp-admin/js/revisions.min.js [deps] => Array ( [0] => wp-backbone [1] => jquery-ui-slider [2] => hoverIntent ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [imgareaselect] => _WP_Dependency Object ( [handle] => imgareaselect [src] => /wp-includes/js/imgareaselect/jquery.imgareaselect.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [mediaelement] => _WP_Dependency Object ( [handle] => mediaelement [src] => /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 2.22.0 [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var mejsL10n = {"language":"en-US","strings":{"Close":"Close","Fullscreen":"Fullscreen","Turn off Fullscreen":"Turn off Fullscreen","Go Fullscreen":"Go Fullscreen","Download File":"Download File","Download Video":"Download Video","Play":"Play","Pause":"Pause","Captions\/Subtitles":"Captions\/Subtitles","None":"None","Time Slider":"Time Slider","Skip back %1 seconds":"Skip back %1 seconds","Video Player":"Video Player","Audio Player":"Audio Player","Volume Slider":"Volume Slider","Mute Toggle":"Mute Toggle","Unmute":"Unmute","Mute":"Mute","Use Up\/Down Arrow keys to increase or decrease volume.":"Use Up\/Down Arrow keys to increase or decrease volume.","Use Left\/Right Arrow keys to advance one second, Up\/Down arrows to advance ten seconds.":"Use Left\/Right Arrow keys to advance one second, Up\/Down arrows to advance ten seconds."}}; var _wpmejsSettings = {"pluginPath":"\/wp\/wp-includes\/js\/mediaelement\/"}; ) ) [wp-mediaelement] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-mediaelement [src] => /wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js [deps] => Array ( [0] => mediaelement ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [froogaloop] => _WP_Dependency Object ( [handle] => froogaloop [src] => /wp-includes/js/mediaelement/froogaloop.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => 2.0 [args] => [extra] => Array ( ) ) [wp-playlist] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-playlist [src] => /wp-includes/js/mediaelement/wp-playlist.min.js [deps] => Array ( [0] => wp-util [1] => backbone [2] => mediaelement ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [zxcvbn-async] => _WP_Dependency Object ( [handle] => zxcvbn-async [src] => /wp-includes/js/zxcvbn-async.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => 1.0 [args] => [extra] => Array ( [data] => var _zxcvbnSettings = {"src":"http:\/\/keos.org\/wp\/wp-includes\/js\/zxcvbn.min.js"}; ) ) [password-strength-meter] => _WP_Dependency Object ( [handle] => password-strength-meter [src] => /wp-admin/js/password-strength-meter.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => zxcvbn-async ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var pwsL10n = {"unknown":"Password strength unknown","short":"Very weak","bad":"Weak","good":"Medium","strong":"Strong","mismatch":"Mismatch"}; ) ) [user-profile] => _WP_Dependency Object ( [handle] => user-profile [src] => /wp-admin/js/user-profile.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => password-strength-meter [2] => wp-util ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var userProfileL10n = {"warn":"Your new password has not been saved.","warnWeak":"Confirm use of weak password","show":"Show","hide":"Hide","cancel":"Cancel","ariaShow":"Show password","ariaHide":"Hide password"}; ) ) [language-chooser] => _WP_Dependency Object ( [handle] => language-chooser [src] => /wp-admin/js/language-chooser.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [user-suggest] => _WP_Dependency Object ( [handle] => user-suggest [src] => /wp-admin/js/user-suggest.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-autocomplete ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [admin-bar] => _WP_Dependency Object ( [handle] => admin-bar [src] => /wp-includes/js/admin-bar.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [wplink] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wplink [src] => /wp-includes/js/wplink.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => wp-a11y ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var wpLinkL10n = {"title":"Insert\/edit link","update":"Update","save":"Add Link","noTitle":"(no title)","noMatchesFound":"No results found.","linkSelected":"Link selected.","linkInserted":"Link inserted."}; ) ) [wpdialogs] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wpdialogs [src] => /wp-includes/js/wpdialog.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery-ui-dialog ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [word-count] => _WP_Dependency Object ( [handle] => word-count [src] => /wp-admin/js/word-count.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var wordCountL10n = {"type":"words","shortcodes":["wp_caption","caption","gallery","playlist","audio","video","embed","gwolle_gb_widget","gwolle-gb","gwolle_gb","gwolle_gb_write","gwolle_gb_read","instagram-feed","frameworkads","aboutauthor","related_posts","admin_note","pdflink","mailto","member","snapshot","pdfembed","youtube","code","codeincode","types"]}; ) ) [media-upload] => _WP_Dependency Object ( [handle] => media-upload [src] => /wp-admin/js/media-upload.min.js [deps] => Array ( [0] => thickbox [1] => shortcode ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [hoverIntent] => _WP_Dependency Object ( [handle] => hoverIntent [src] => /wp-includes/js/hoverIntent.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 1.8.1 [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [customize-base] => _WP_Dependency Object ( [handle] => customize-base [src] => /wp-includes/js/customize-base.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => json2 [2] => underscore ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [customize-loader] => _WP_Dependency Object ( [handle] => customize-loader [src] => /wp-includes/js/customize-loader.min.js [deps] => Array ( [0] => customize-base ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [customize-preview] => _WP_Dependency Object ( [handle] => customize-preview [src] => /wp-includes/js/customize-preview.min.js [deps] => Array ( [0] => wp-a11y [1] => customize-base ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [customize-models] => _WP_Dependency Object ( [handle] => customize-models [src] => /wp-includes/js/customize-models.js [deps] => Array ( [0] => underscore [1] => backbone ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [customize-views] => _WP_Dependency Object ( [handle] => customize-views [src] => /wp-includes/js/customize-views.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => underscore [2] => imgareaselect [3] => customize-models [4] => media-editor [5] => media-views ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [customize-controls] => _WP_Dependency Object ( [handle] => customize-controls [src] => /wp-admin/js/customize-controls.min.js [deps] => Array ( [0] => customize-base [1] => wp-a11y [2] => wp-util ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var _wpCustomizeControlsL10n = {"activate":"Save & Activate","save":"Save & Publish","saveAlert":"The changes you made will be lost if you navigate away from this page.","saved":"Saved","cancel":"Cancel","close":"Close","cheatin":"Cheatin\u2019 uh?","notAllowed":"Sorry, you are not allowed to customize this site.","previewIframeTitle":"Site Preview","loginIframeTitle":"Session expired","collapseSidebar":"Hide Controls","expandSidebar":"Show Controls","untitledBlogName":"(Untitled)","allowedFiles":"Allowed Files"}; ) ) [customize-selective-refresh] => _WP_Dependency Object ( [handle] => customize-selective-refresh [src] => /wp-includes/js/customize-selective-refresh.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => wp-util [2] => customize-preview ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [customize-widgets] => _WP_Dependency Object ( [handle] => customize-widgets [src] => /wp-admin/js/customize-widgets.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => jquery-ui-sortable [2] => jquery-ui-droppable [3] => wp-backbone [4] => customize-controls ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [customize-preview-widgets] => _WP_Dependency Object ( [handle] => customize-preview-widgets [src] => /wp-includes/js/customize-preview-widgets.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => wp-util [2] => customize-preview [3] => customize-selective-refresh ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [customize-nav-menus] => _WP_Dependency Object ( [handle] => customize-nav-menus [src] => /wp-admin/js/customize-nav-menus.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => wp-backbone [2] => customize-controls [3] => accordion [4] => nav-menu ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [customize-preview-nav-menus] => _WP_Dependency Object ( [handle] => customize-preview-nav-menus [src] => /wp-includes/js/customize-preview-nav-menus.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => wp-util [2] => customize-preview [3] => customize-selective-refresh ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [wp-custom-header] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-custom-header [src] => /wp-includes/js/wp-custom-header.min.js [deps] => Array ( [0] => wp-a11y ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [accordion] => _WP_Dependency Object ( [handle] => accordion [src] => /wp-admin/js/accordion.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [shortcode] => _WP_Dependency Object ( [handle] => shortcode [src] => /wp-includes/js/shortcode.min.js [deps] => Array ( [0] => underscore ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [media-models] => _WP_Dependency Object ( [handle] => media-models [src] => /wp-includes/js/media-models.min.js [deps] => Array ( [0] => wp-backbone ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var _wpMediaModelsL10n = {"settings":{"ajaxurl":"\/wp\/wp-admin\/admin-ajax.php","post":{"id":0}}}; ) ) [wp-embed] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-embed [src] => /wp-includes/js/wp-embed.min.js [deps] => Array ( ) [ver] => [args] => [extra] => Array ( ) ) [media-views] => _WP_Dependency Object ( [handle] => media-views [src] => /wp-includes/js/media-views.min.js [deps] => Array ( [0] => utils [1] => media-models [2] => wp-plupload [3] => jquery-ui-sortable [4] => wp-mediaelement ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [media-editor] => _WP_Dependency Object ( [handle] => media-editor [src] => /wp-includes/js/media-editor.min.js [deps] => Array ( [0] => shortcode [1] => media-views ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [media-audiovideo] => _WP_Dependency Object ( [handle] => media-audiovideo [src] => /wp-includes/js/media-audiovideo.min.js [deps] => Array ( [0] => media-editor ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [mce-view] => _WP_Dependency Object ( [handle] => mce-view [src] => /wp-includes/js/mce-view.min.js [deps] => Array ( [0] => shortcode [1] => jquery [2] => media-views [3] => media-audiovideo ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( ) ) [wp-api] => _WP_Dependency Object ( [handle] => wp-api [src] => /wp-includes/js/wp-api.min.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => backbone [2] => underscore ) [ver] => [args] => 1 [extra] => Array ( [data] => var wpApiSettings = {"root":"http:\/\/keos.org\/wp-json\/","nonce":"ce298fbc4a","versionString":"wp\/v2\/"}; ) ) [types] => _WP_Dependency Object ( [handle] => types [src] => http://keos.org/wp/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/resources/js/basic.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => jquery-ui-sortable [2] => jquery-ui-draggable [3] => jquery-ui-tabs [4] => toolset_select2 ) [ver] => 2.2.16 [args] => [extra] => Array ( [group] => 1 ) ) [types-knockout] => _WP_Dependency Object ( [handle] => types-knockout [src] => http://keos.org/wp/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/resources/js/knockout-2.2.1.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 2.2.16 [args] => [extra] => Array ( [group] => 1 ) ) [toolset-colorbox] => _WP_Dependency Object ( [handle] => toolset-colorbox [src] => http://keos.org/wp/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/resources/js/jquery.colorbox-min.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 2.2.16 [args] => [extra] => Array ( [group] => 1 ) ) [types-utils] => _WP_Dependency Object ( [handle] => types-utils [src] => http://keos.org/wp/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/resources/js/utils.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 2.2.16 [args] => [extra] => Array ( [group] => 1 ) ) [types-wp-views] => _WP_Dependency Object ( [handle] => types-wp-views [src] => http://keos.org/wp/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/resources/js/wp-views.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 2.2.16 [args] => [extra] => Array ( [group] => 1 ) ) [types-conditional] => _WP_Dependency Object ( [handle] => types-conditional [src] => http://keos.org/wp/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/resources/js/conditional.js [deps] => Array ( [0] => types-utils ) [ver] => 2.2.16 [args] => [extra] => Array ( [group] => 1 ) ) [types-validation] => _WP_Dependency Object ( [handle] => types-validation [src] => http://keos.org/wp/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/resources/js/validation.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 2.2.16 [args] => [extra] => Array ( [group] => 1 ) ) [types-export-import] => _WP_Dependency Object ( [handle] => types-export-import [src] => http://keos.org/wp/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/resources/js/export-import.js [deps] => Array ( [0] => jquery ) [ver] => 2.2.16 [args] => [extra] => Array ( [group] => 1 ) ) [types-settings] => _WP_Dependency Object ( [handle] => types-settings [src] => http://keos.org/wp/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/resources/js/settings.js [deps] => Array ( [0] => jquery [1] => underscore ) [ver] => 2.2.16 [args] => [extra] => Array ( [group] => 1 [data] => var wpcf_settings_i18n = {"wpcf_settings_nonce":"4a8f8cf127"}; ) ) ) [queue] => Array ( ) [to_do] => Array ( ) [done] => Array ( ) [args] => Array ( ) [groups] => Array ( ) [group] => 0 ) [1] => init ) [accepted_args] => 1 ) ) [1] => Array ( [wp_widgets_init] => Array ( [function] => wp_widgets_init [accepted_args] => 1 ) [SIS_Client::after_setup_theme] => Array ( [function] => Array ( [0] => SIS_Client [1] => after_setup_theme ) [accepted_args] => 1 ) [00000000349aee94000000004a73659cinit] => Array ( [function] => Array ( [0] => Toolset_Menu Object ( [toolset_pages] => Array ( ) ) [1] => init ) [accepted_args] => 1 ) ) [2] => Array ( [SIS_Client::init_translation] => Array ( [function] => Array ( [0] => SIS_Client [1] => init_translation ) [accepted_args] => 1 ) ) [5] => Array ( [smilies_init] => Array ( [function] => smilies_init [accepted_args] => 1 ) ) [10] => Array ( [wp_cron] => Array ( [function] => wp_cron [accepted_args] => 1 ) [_show_post_preview] => Array ( [function] => _show_post_preview [accepted_args] => 1 ) [rest_api_init] => Array ( [function] => rest_api_init [accepted_args] => 1 ) [kses_init] => Array ( [function] => kses_init [accepted_args] => 1 ) [wp_schedule_update_checks] => Array ( [function] => wp_schedule_update_checks [accepted_args] => 1 ) [Akismet::init] => Array ( [function] => Array ( [0] => Akismet [1] => init ) [accepted_args] => 1 ) [00000000349aedbf000000004a73659cidentify_user] => Array ( [function] => Array ( [0] => ITSEC_Lib_User_Activity Object ( [user_id:ITSEC_Lib_User_Activity:private] => ) [1] => identify_user ) [accepted_args] => 1 ) [00000000349aedb7000000004a73659ccheck_current_user_for_host_lockouts] => Array ( [function] => Array ( [0] => ITSEC_Lockout Object ( [core:ITSEC_Lockout:private] => ITSEC_Core Object ( [plugin_build:ITSEC_Core:private] => 4075 [interactive:ITSEC_Core:private] => [notices_loaded:ITSEC_Core:private] => [doing_data_upgrade:ITSEC_Core:private] => [itsec_files:ITSEC_Core:private] => ITSEC_Files Object ( ) [itsec_notify:ITSEC_Core:private] => ITSEC_Notify Object ( ) [sync_api:ITSEC_Core:private] => [plugin_file:ITSEC_Core:private] => /home/keos/public_html/wp/wp-content/plugins/better-wp-security/better-wp-security.php [plugin_dir:ITSEC_Core:private] => /home/keos/public_html/wp/wp-content/plugins/better-wp-security/ [plugin_name:ITSEC_Core:private] => iThemes Security [current_time:ITSEC_Core:private] => 1509932073 [current_time_gmt:ITSEC_Core:private] => 1509953673 [is_iwp_call:ITSEC_Core:private] => [request_type:ITSEC_Core:private] => [wp_upload_dir:ITSEC_Core:private] => Array ( [path] => /home/keos/public_html/wp/wp-content/uploads/2017/11 [url] => http://keos.org/wp/wp-content/uploads/2017/11 [subdir] => /2017/11 [basedir] => /home/keos/public_html/wp/wp-content/uploads [baseurl] => http://keos.org/wp/wp-content/uploads [error] => ) [storage_dir:ITSEC_Core:private] => /home/keos/public_html/wp/wp-content/uploads/ithemes-security/ ) [lockout_modules:ITSEC_Lockout:private] => Array ( [brute_force] => Array ( [type] => brute_force [reason] => too many bad login attempts [host] => 5 [user] => 10 [period] => 5 ) [brute_force_admin_user] => Array ( [type] => brute_force [reason] => user tried to login as "admin." [host] => 1 [user] => 1 [period] => 5 ) [four_oh_four] => Array ( [type] => four_oh_four [reason] => too many attempts to access a file that does not exist [host] => 20 [period] => 5 ) ) ) [1] => check_current_user_for_host_lockouts ) [accepted_args] => 1 ) [gwolle_gb_rss_init] => Array ( [function] => gwolle_gb_rss_init [accepted_args] => 1 ) [gwolle_gb_shortcode_ui] => Array ( [function] => gwolle_gb_shortcode_ui [accepted_args] => 1 ) [sb_instagram_load_textdomain] => Array ( [function] => sb_instagram_load_textdomain [accepted_args] => 1 ) [lightbox_gallery_init] => Array ( [function] => lightbox_gallery_init [accepted_args] => 1 ) [no_category_base_permastruct] => Array ( [function] => no_category_base_permastruct [accepted_args] => 1 ) [RegenerateThumbnails] => Array ( [function] => RegenerateThumbnails [accepted_args] => 1 ) [wpcf_wp_init] => Array ( [function] => wpcf_wp_init [accepted_args] => 1 ) [00000000349aed44000000004a73659con_init] => Array ( [function] => Array ( [0] => Types_Main Object ( [mode:Types_Main:private] => ) [1] => on_init ) [accepted_args] => 1 ) [wpGForm::ProcessGoogleForm] => Array ( [function] => Array ( [0] => wpGForm [1] => ProcessGoogleForm ) [accepted_args] => 1 ) [wpgform_register_post_types] => Array ( [function] => wpgform_register_post_types [accepted_args] => 1 ) [wpgform_init] => Array ( [function] => wpgform_init [accepted_args] => 1 ) [frameworkads_check_ads] => Array ( [function] => frameworkads_check_ads [accepted_args] => 1 ) [00000000349aee77000000004a73659cinit] => Array ( [function] => Array ( [0] => TGM_Plugin_Activation Object ( [plugins] => Array ( ) [parent_menu_slug] => themes.php [parent_url_slug] => themes.php [menu] => install-required-plugins [domain] => tgmpa [default_path] => [has_notices] => 1 [is_automatic] => [message] => [strings] => Array ( [page_title] => Install Required Plugins [menu_title] => Install Plugins [installing] => Installing Plugin: %s [oops] => Something went wrong. [notice_can_install_required] => Array ( [0] => This theme requires the following plugin: %1$s. [1] => This theme requires the following plugins: %1$s. [singular] => This theme requires the following plugin: %1$s. [plural] => This theme requires the following plugins: %1$s. [context] => [domain] => ) [notice_can_install_recommended] => Array ( [0] => This theme recommends the following plugin: %1$s. [1] => This theme recommends the following plugins: %1$s. [singular] => This theme recommends the following plugin: %1$s. [plural] => This theme recommends the following plugins: %1$s. [context] => [domain] => ) [notice_cannot_install] => Array ( [0] => Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin installed. [1] => Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins installed. [singular] => Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin installed. [plural] => Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins installed. [context] => [domain] => ) [notice_can_activate_required] => Array ( [0] => The following required plugin is currently inactive: %1$s. [1] => The following required plugins are currently inactive: %1$s. [singular] => The following required plugin is currently inactive: %1$s. [plural] => The following required plugins are currently inactive: %1$s. [context] => [domain] => ) [notice_can_activate_recommended] => Array ( [0] => The following recommended plugin is currently inactive: %1$s. [1] => The following recommended plugins are currently inactive: %1$s. [singular] => The following recommended plugin is currently inactive: %1$s. [plural] => The following recommended plugins are currently inactive: %1$s. [context] => [domain] => ) [notice_cannot_activate] => Array ( [0] => Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin activated. [1] => Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins activated. [singular] => Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin activated. [plural] => Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins activated. [context] => [domain] => ) [notice_ask_to_update] => Array ( [0] => The following plugin needs to be updated to its latest version to ensure maximum compatibility with this theme: %1$s. [1] => The following plugins need to be updated to their latest version to ensure maximum compatibility with this theme: %1$s. [singular] => The following plugin needs to be updated to its latest version to ensure maximum compatibility with this theme: %1$s. [plural] => The following plugins need to be updated to their latest version to ensure maximum compatibility with this theme: %1$s. [context] => [domain] => ) [notice_cannot_update] => Array ( [0] => Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin updated. [1] => Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins updated. [singular] => Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin updated. [plural] => Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins updated. [context] => [domain] => ) [install_link] => Array ( [0] => Begin installing plugin [1] => Begin installing plugins [singular] => Begin installing plugin [plural] => Begin installing plugins [context] => [domain] => ) [activate_link] => Array ( [0] => Activate installed plugin [1] => Activate installed plugins [singular] => Activate installed plugin [plural] => Activate installed plugins [context] => [domain] => ) [return] => Return to Required Plugins Installer [plugin_activated] => Plugin activated successfully. [complete] => All plugins installed and activated successfully. %1$s ) ) [1] => init ) [accepted_args] => 1 ) [wpcf_init_custom_types_taxonomies] => Array ( [function] => wpcf_init_custom_types_taxonomies [accepted_args] => 1 ) [00000000349aee63000000004a73659cload_textdomain] => Array ( [function] => Array ( [0] => Toolset_Localization Object ( [textdomain] => wpv-views [path] => /home/keos/public_html/wp/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/toolset-common/languages [mo_name] => views-%s [mo_processed_name] => ) [1] => load_textdomain ) [accepted_args] => 1 ) [00000000349aee68000000004a73659cinit] => Array ( [function] => Array ( [0] => Toolset_Settings_Screen Object ( ) [1] => init ) [accepted_args] => 1 ) [00000000349aee9c000000004a73659cinit] => Array ( [function] => Array ( [0] => Toolset_Relevanssi_Compatibility Object ( [relevanssi_installed] => [toolset_types_installed] => [toolset_views_installed] => [toolset_settings_url] => [pending_to_add] => Array ( ) [pending_to_remove] => Array ( ) ) [1] => init ) [accepted_args] => 1 ) [00000000349aee9d000000004a73659cadd_bs_component_buttons_to_tinymce] => Array ( [function] => Array ( [0] => Toolset_CssComponent Object ( ) [1] => add_bs_component_buttons_to_tinymce ) [accepted_args] => 1 ) [00000000349aee9d000000004a73659cload_dialog_boxes] => Array ( [function] => Array ( [0] => Toolset_CssComponent Object ( ) [1] => load_dialog_boxes ) [accepted_args] => 1 ) [00000000349aee84000000004a73659cinitialize_interop_handlers] => Array ( [function] => Array ( [0] => Toolset_Compatibility_Loader Object ( [handler_factory:Toolset_Compatibility_Loader:private] => Toolset_Compatibility_Handler_Factory Object ( ) ) [1] => initialize_interop_handlers ) [accepted_args] => 1 ) [00000000349aee8a000000004a73659cload_textdomain] => Array ( [function] => Array ( [0] => Toolset_Localization Object ( [textdomain] => wpcf [path] => /home/keos/public_html/wp/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/locale [mo_name] => types-%s [mo_processed_name] => ) [1] => load_textdomain ) [accepted_args] => 1 ) [types_rename_build_in_post_types] => Array ( [function] => types_rename_build_in_post_types [accepted_args] => 1 ) ) [20] => Array ( [oik_main_init] => Array ( [function] => oik_main_init [accepted_args] => 1 ) ) [99] => Array ( [check_theme_switched] => Array ( [function] => check_theme_switched [accepted_args] => 1 ) [00000000349aee7b000000004a73659cinit] => Array ( [function] => Array ( [0] => Toolset_Assets_Manager Object ( [styles:protected] => Array ( ) [scripts:protected] => Array ( ) [assets_url:protected] => http://keos.org/wp/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/toolset-common ) [1] => init ) [accepted_args] => 1 ) [00000000349aee82000000004a73659cinit] => Array ( [function] => Array ( [0] => Types_Asset_Manager Object ( [styles:protected] => Array ( ) [scripts:protected] => Array ( ) [assets_url:protected] => http://keos.org/wp/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/toolset-common ) [1] => init ) [accepted_args] => 1 ) ) [100] => Array ( [00000000349aee92000000004a73659cmaybe_add_wpml_string_stub_shortcode] => Array ( [function] => Array ( [0] => Toolset_WPML_Compatibility Object ( ) [1] => maybe_add_wpml_string_stub_shortcode ) [accepted_args] => 1 ) ) [110] => Array ( [wpcf_upgrade_stored_taxonomies_with_builtin] => Array ( [function] => wpcf_upgrade_stored_taxonomies_with_builtin [accepted_args] => 1 ) [on_the_go_systems_branding_init] => Array ( [function] => on_the_go_systems_branding_init [accepted_args] => 1 ) ) [1000] => Array ( [00000000349aed35000000004a73659chandle_specific_page_requests] => Array ( [function] => Array ( [0] => ITSEC_Hide_Backend Object ( [disable_filters:ITSEC_Hide_Backend:private] => [token_var:ITSEC_Hide_Backend:private] => itsec-hb-token [settings:ITSEC_Hide_Backend:private] => Array ( [enabled] => 1 [slug] => radiologin [register] => wp-register-php [theme_compat] => 1 [theme_compat_slug] => not_found [post_logout_slug] => ) ) [1] => handle_specific_page_requests ) [accepted_args] => 1 ) ) [9223372036854775807] => Array ( [wpcf_wpml_warnings_init] => Array ( [function] => wpcf_wpml_warnings_init [accepted_args] => 1 ) ) ) [iterations:WP_Hook:private] => Array ( [0] => Array ( [0] => -1 [1] => 0 [2] => 1 [3] => 2 [4] => 5 [5] => 10 [6] => 20 [7] => 99 [8] => 100 [9] => 110 [10] => 1000 [11] => 9223372036854775807 ) ) [current_priority:WP_Hook:private] => Array ( [0] => 0 ) [nesting_level:WP_Hook:private] => 1 [doing_action:WP_Hook:private] => 1 )

wpgform-debug.php::56::$wp_filter['template_redirect']

WP_Hook Object ( [callbacks] => Array ( [0] => Array ( [_wp_admin_bar_init] => Array ( [function] => _wp_admin_bar_init [accepted_args] => 1 ) [00000000349aed3c000000004a73659cdo_conditional_ssl_redirect] => Array ( [function] => Array ( [0] => ITSEC_SSL Object ( [config_hooks_added:ITSEC_SSL:private] => 1 [http_site_url:ITSEC_SSL:private] => [https_site_url:ITSEC_SSL:private] => ) [1] => do_conditional_ssl_redirect ) [accepted_args] => 1 ) ) [10] => Array ( [wp_old_slug_redirect] => Array ( [function] => wp_old_slug_redirect [accepted_args] => 1 ) [redirect_canonical] => Array ( [function] => redirect_canonical [accepted_args] => 1 ) [00000000349aed3b000000004a73659cdisable_unused_author_pages] => Array ( [function] => Array ( [0] => ITSEC_WordPress_Tweaks Object ( [config_hooks_added:ITSEC_WordPress_Tweaks:private] => 1 [settings:ITSEC_WordPress_Tweaks:private] => Array ( [wlwmanifest_header] => 1 [edituri_header] => [comment_spam] => [file_editor] => [disable_xmlrpc] => 0 [allow_xmlrpc_multiauth] => [rest_api] => default-access [login_errors] => 1 [force_unique_nicename] => 1 [disable_unused_author_pages] => 1 [block_tabnapping] => [valid_user_login_type] => both ) [first_xmlrpc_credentials:ITSEC_WordPress_Tweaks:private] => ) [1] => disable_unused_author_pages ) [accepted_args] => 1 ) [themef_search_redirect] => Array ( [function] => themef_search_redirect [accepted_args] => 1 ) ) [11] => Array ( [rest_output_link_header] => Array ( [function] => rest_output_link_header [accepted_args] => 0 ) [wp_shortlink_header] => Array ( [function] => wp_shortlink_header [accepted_args] => 0 ) ) ) [iterations:WP_Hook:private] => Array ( ) [current_priority:WP_Hook:private] => Array ( ) [nesting_level:WP_Hook:private] => 0 [doing_action:WP_Hook:private] => )

wpgform-core.php::1741::ProcessGoogleForm

Array ( )